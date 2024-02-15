Систему отслеживания подозрительных операций в СБП обновят

Национальная система платежных карт готовится к внедрению в текущем году новой версии индикаторов подозрительных операций в систему быстрых платежей (СБП). Принятие меры анонсировал руководитель кибербезопасности НСПК Артем Гутник, передает агентство «Прайм».

По мнению представителя системы, борьба с мошенничеством за счет нововведений станет эффективнее вдвое.

По словам начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского, злоумышленники активно использует СПБ как канал вывода средств. Он указал на необходимость в перезапуске индикаторов риска, заложенных в СБП.

Ранее директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил агентству «Прайм» об увеличении случаев со взломом баз данных интернет-магазинов с использованием Системы быстрых платежей.