Бренд сети ресторанов «Две палочки» выставили на продажу

Стартовая цена товарных знаков — 31,3 млн руб. Шаг аукциона составит 10%. Заявки на участие в торгах принимаются до 20 марта, необходимо внести залог в размере 10% от минимальной стоимости лота.

«Две палочки» — сеть ресторанов, некогда насчитывавшая около 20 заведений в Санкт-Петербурге и шесть в Москве. Компания входила в холдинг Food Retail Group, который распался в 2019 году, а одного из его основателей Михаила Тевелева признали банкротом. «Две палочки» были куплены компанией ПЦС, связанной с оператором доставки пиццы и суши «2 берега».