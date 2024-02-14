Цена биткоина взлетела до показателей 2021 года

Цена биткоина впервые с 3 декабря 2021 года превысила $52 тыс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные площадки Coindesk.

По данным агентства, курс биткоина по состоянию на 12:15 мск превысил отметку $51 тыс. на бирже Binance. Затем подъем продолжился.

Журналисты пояснили, что капитализация биткоина впервые с декабря 2021 года превысила отметку $1 трлн.

Эксперты уточнили, что биткоин в феврале начал расти после запуска торгов акциями спотовых биржевых фондов на базе биткоина.