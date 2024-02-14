Путин разрешил иностранцам совершать сделки с акциями «Яндекс Банка»

Иностранные лица получили право совершать сделки с акциями « Яндекс Банка». Информация об этом содержится в распоряжении, подписанном президентом России Владимиром Путиным .

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, российский лидер разрешил иностранцам совершать сделки, которые влекут за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, а также пользования и (или) распоряжения акциями банка.