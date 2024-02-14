Мантуров назвал число ушедших из РФ европейских компаний

Российский вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что рынок РФ покинули сто европейских компаний из 500 — всего 20 процентов. Об этом сообщает ТАСС.

Мантуров подчеркнул, что такие оценки сделала Ассоциация европейского бизнеса. Он добавил, что в статистике учитываются крупные компании (бизнес с оборотом от полумиллиарда рублей в год).

Министр подчеркнул, что у большинства ушедших компаний есть обратные опционы, предоставляющие им право выкупить долю в компании обратно.

«Я не буду называть, какие из них, у большинства из них есть опционы по решению президента. Сейчас это ограничено двумя годами, но опционы такие есть», — рассказал Мантуров.

Он добавил, что из 350 крупных американских компаний российский рынок покинули 66 или около 19 процентов.

Мантуров подчеркнул, что российский рынок интересен иностранным компаниям, в том числе с точки зрения стоимости энергоносителей.

«Вы видите, что в Европе происходит. Там предприятия действительно, как шагреневая кожа, постепенно сжимаются», — заключил он.

В консалтинговой компании Nikoliers ранее подсчитали, что за 2022 год на фоне украинского кризиса бизнес в России полностью свернули 23 иностранные компании, еще 27 приостановили работу. Более 20 иностранных компаний, владеющих 31 брендом, продали свой российский бизнес холдингам из Турции, Китая и Ближнего Востока.