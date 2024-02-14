$91.21+0.1398.19+0.04
Почта

ФАС возбудила в отношении «Яндекса» дело за рекламу по написанию выпускных работ

Административное дело возбудила Федеральная антимонопольная служба в отношении «Яндекса». Поводом для этого послужило распространение компанией рекламы услуг по написанию выпускных квалификационных работ. RT на русском

По данным ФАС, к ним обратился гражданин с жалобой на рекламу организации «Work 5», которая предоставляет услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Реклама появлялась в поисковой системе «Яндекс». Газета.Ru

"Размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено законом", - подчеркнули в ФАС. ТАСС

ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса»
© РИА Новости
Компании
ФАС России
Яндекс
Обзор медиа