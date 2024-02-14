Nvidia впервые оказалась дороже, чем онлайн-гигант Amazon
Reuters со ссылкой на данные фондовой биржи Nasdaq сообщила о росте акций Nvidia даже по отношению к такому гиганту, как Amazon.
Рыночная капитализация Nvidia впервые за всю историю компании превысила стоимость Amazon в силу приверженности технологиям ИИ, ставку на которые вендор сделал. На данный момент Nvidia вышла на 4 место по стоимости акций.
Как отмечается, акции Nvidia поднялись на 2,6%, акции Amazon подешевели на 0,4%.
Ferra.ru: главные новости