Nvidia впервые оказалась дороже, чем онлайн-гигант Amazon

Reuters со ссылкой на данные фондовой биржи Nasdaq сообщила о росте акций Nvidia даже по отношению к такому гиганту, как Amazon.

Рыночная капитализация Nvidia впервые за всю историю компании превысила стоимость Amazon в силу приверженности технологиям ИИ, ставку на которые вендор сделал. На данный момент Nvidia вышла на 4 место по стоимости акций.