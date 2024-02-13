"Ростелеком" может выплатить дивиденды по итогам 2023 года

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский рассчитывает, что компания сможет выплатить дивиденды по итогам 2023 года. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах форума цифровой трансформации в рамках недели "Российского бизнеса" РСПП.

"Дивиденды будут", - сказал глава компании в ответ на вопрос, планируется ли выплата дивидендов "Ростелекомом" по итогам 2023 года.

Осеевский не уточнил их размер и сроки выплаты.

В ноябре 2023 года акционеры "Ростелекома" утвердили выплату дивидендов за 2022 год в размере 5,45 руб. на акцию, а всего на выплату было решено направить свыше 19 млрд руб.

Согласно дивидендной политике на 2021-2023 годы, "Ростелеком" должен платить не менее 5 рублей на акцию, при этом предусмотрено ежегодное увеличение выплаты как минимум на 5%. Одновременно с этим компания должна направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли. В начале ноября первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Анохин сообщал, что "Ростелеком" планирует представить во втором квартале 2024 года новую стратегию компании и новую дивидендную политику.