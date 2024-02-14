Продавцы электроники в РФ выступили против маркировки смартфонов

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет «М.Видео-Эльдорадо», re: store, Huawei, Honor и ещё 36 компаний) предложила Минпромторгу отказаться от введения маркировки потребительской электроники, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации в министерство.

В РАТЭК настаивают на «нецелесообразности» включения смартфонов, ноутбуков и телефонов в перечень радиоэлектронной продукции, которая подлежит маркировке. В письме ассоциации отмечается, что российский рынок этих устройств «является в достаточной степени легальным», а около 70% товаров реализуется через федеральные и региональные торговые сети, поэтому «противодействие незаконному обороту указанной продукции не может быть основанием для введения маркировки».

В Минпромторге сообщили изданию, что ещё не получили письмо. В январе ведомство опубликовало проект документа, согласно которому в прошлогоднее постановление правительства «О проведении на территории РФ эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов радиоэлектронной продукции» могут быть внесены изменения, предполагающие маркировку девайсов. Если документ будет принят, то эксперимент по маркировке начнётся уже 29 февраля.

В Центре развития перспективных технологий, операторе системы маркировки, «Ъ» уточнили, что маркировка радиоэлектроники нужна для исключения «серых схем» поставок, с которых не уплачиваются налоги и сборы. Они также могут привести к продаже некачественных и небезопасных товаров. В эксперименте принимают участие 40 компаний, рассказали в операторе.