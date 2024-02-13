Котировки на Токийской бирже обновили 34-летний максимум

Котировки на Токийской фондовой бирже (ТФБ), вернувшей себе в начале 2024 года статус крупнейшей в Азии, вышли на самый высокий за последние 34 года уровень.

Как свидетельствуют данные по итогам закрытия торгов, ключевой индекс ТФБ Nikkei прибавил 2,89%, выйдя на отметку в 37 963,97 пункта - самый высокий уровень с января 1990 года. При этом единовременно котировки превысили психологически важную отметку в 38 тыс. пунктов - в последний раз такой показатель на ТФБ достигался также в январе 1990 года.

Главный фактор роста - мощный подъем на финансовых площадках США, на которые привычно ориентируются инвесторы в Японии. В частности, индекс S&P 500, объединяющий крупнейшие по капитализации компании США, впервые в истории Нью-Йоркской фондовой биржи превысил 5 тыс. пунктов.

Котировки в Токио также пошли вверх на фоне положительных статистических данных от местных компаний, работающих в сфере полупроводников - они существенно улучшили прогнозы по прибыли. В частности, акции крупнейшего японского производителя полупроводников Tokyo Electron на этом фоне взлетели почти на 13%.