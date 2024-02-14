"Алроса" выставит на торги коллекцию из 15 редких розовых бриллиантов

"Сегодня очень немногие месторождения в мире приносят цветные алмазы. В случае с розовыми это особенно заметно после вывода из эксплуатации в 2020 году австралийского месторождения Argyle, которое на протяжении десятилетий было основным источником алмазов розовых оттенков на мировом рынке. В России алмазы розового цвета добывают в основном на россыпных месторождениях на севере Якутии", - приводятся в сообщении слова руководителя платформы инвестиционных бриллиантов Alrosa Diamond Exclusive Елены Суховеевой.