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Минюст внес Russian Election Monitor в реестр нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, неправительственную германскую организацию Russian Election Monitor. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.

Минюст внес Russian Election Monitor в реестр нежелательных организаций
© РИА Новости

Также в список попали британская правозащитная организация Article 19 и зарегистрированное в Чехии издание Mnenie media z.s. ("Мнение медиа", интернет-журнал Doxa).

Ранее Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности этих организаций.

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