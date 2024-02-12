Российская структура Siemens планирует ликвидацию

Российская структура немецкой компании Siemens AG — ООО «Системс» (бывшее ООО «Сименс») — в феврале планирует инициировать процедуру добровольной ликвидации из-за «невозможности продолжать свою обычную деятельность, связанную с импортом товаров в РФ». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчёт компании за 2023 год.

По итогам прошлого года выручка «Системс» составила 278,8 млн руб. против 6,32 млрд руб. в 2022-м. Чистый убыток компании превысил 279 млн руб. На балансе российской структуры Siemens практически не осталось активов, кроме дебиторской задолженности и денежных средств на счетах в сумме 843,6 млн руб.

Из-за санкций Евросоюза в отношении России в марте 2022 года Siemens приостановила новые заказы и поставки в страну. В мае того же года компания заявила, что планирует покинуть российский рынок. Позже Siemens сообщила, что потеряла €600 млн после прекращения работы в России.

В контур Siemens AG в том числе входят операции в сфере автоматизации и цифровизации для промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта, распределённых энергосистем.