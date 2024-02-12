ФАС оштрафовала «Банк Уралсиб»

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России признало рекламу «Банка Уралсиб» ненадлежащей и оштрафовало кредитную организацию на 150 тыс. руб., говорится в сообщении ведомства.

Ранее в управление поступило заявление на рекламу «Банка Уралсиб». В ходе рассмотрения дела комиссия Петербургского УФАС установила, что реклама была направлена без согласия абонента.

В службе напомнили, что требования к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, установлены статьёй 18 «Закона о рекламе». Согласно части 1 данной статьи, распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе с использованием телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.