Европейская компания готова заменить российский уран на рынке США

«Если очень захотеть и потратить время и деньги, это можно сделать. Вопрос в том, есть ли желание, есть ли это время, и есть ли деньги. Что касаемо Urenco, все просто: не ранее 2028 года о чем-то серьезно можно будет говорить, сейчас нет возможности заместить своими мощностями, Urenco это не сделает, даже если внезапно они вложат все необходимые средства, это несколько миллиардов евро, и найдут все подходящие кадры, чтобы расширить свое производство. Urenco — это государственный концерн, он принадлежит правительствам Великобритании, Германии, Нидерландов. Большой вопрос, а где конкретно можно расширить это производство на территории Европы, потому что Германия — антиядерная страна, Англия сейчас вышла из ЕС, там возникают сложности с передачей материала, сырья или продукта, Нидерланды не очень большие географически. Urenco может только расширить свой завод на территории США, который у них имеется в штате Нью-Мексико, для этого им придется вложить деньги в строительство новых цехов, получить все необходимые обоснования, разрешения у американской разрешительной системы, которая весьма бюрократизирована, набрать кадры, перезаключить контракты и так далее. 2028 год или позже. Американские атомные станции покупают российский обогащенный урановый продукт не потому, что мы такие хорошие, а потому, что им это выгодно. Наши цены неплохие, надежность поставок неплохая, налаженный маршрут и прочее. Если бы это всего не было, они бы не покупали. Urenco, несмотря на то, что это государственная организация, тем не менее работает как капиталист, и Urenco не будет вкладывать деньги в расширение производства пока не получит гарантии на то, что средства будут выкуплены».