В октябре 2023 года в швейцарском городе Цюрих прошла трехдневная встреча, в которой приняли участие 40 влиятельных представителей европейских банков. Об этом стало известно из публикации издания Financial Times.

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По его данным, организатором мероприятия является влиятельная и известная в узких кругах организация — «Международный институт банковских исследований». По словам журналистов, это объединение выступает в роли частного клуба для европейских финансистов, где представители банков проводят встречи в лидерами государств и управленцами Центральных кредитных учреждений.

— Это не Давос, где каждый может купить cебе членство, — подчеркнул один из членов клуба.

По информации FT, «Международный институт банковских исследований» был основан еще в 50-е годы 20 века в Париже, следует из материала.

16 января в Европейском Союзе началась техническая работа по реализации предложения, которое связано с использованием доходов от замороженных российских активов в интересах киевского режима.