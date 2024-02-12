Мосбиржа обновит методику расчета основного индекса

Московская биржа в марте обновит методику расчета своего основного индекса и индекса широкого рынка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу торговой площадки.

Новый подход коснется баз расчета индикаторов и будет применяться при достижении в индексах предельного количества акций: 50 — для индекса Мосбиржи, 100 — для индекса широкого рынка. Цель обновления — дать возможность акциям соответствующим требованиям для включения, но с более высокими показателями капитализации бумаг в свободном обращении (free float) и ликвидности, чем у уже добавленных, быть включенными в индексы биржи.

Индекс Мосбиржи рассчитывается на основе биржевых сделок с наиболее ликвидными акциями крупнейших и динамично развивающихся эмитентов, выбранных по критериям ликвидности и доли акций, находящейся в свободном обращении. Количество акций в базе расчета индекса Мосбиржи не может превышать 50 бумаг.