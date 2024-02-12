Японские корпорации скупили сотни компаний в США в 2023 году

Крупные японские корпорации в 2023 году затратили на 30% больше средств на скупку компаний в США, чем в предыдущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику консультативного центра Recof, который базируется в Токио.

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Так, компании выделили на эти цели почти 5 трлн 348 млрд иен (около $36 млрд). Как отмечается, такие высокие траты повлекли за собой проблемы политического характера. В общей сложности корпорации купили 222 фирмы США. Причем речь идет о компаниях разных размеров.

Подчеркивается, что японская сторона инвестирует средства в Соединенных Штатах из-за сокращения собственного внутреннего рынка. Оно, в свою очередь, связано со старением и уменьшением населения.

В минувшем декабре японский металлургический гигант Nippon Steel принял решение о приобретении сталелитейной корпорации U. S. Steel. Сумма сделка оценивалась в $14,1 млрд. Кроме того, Япония выражает готовность оплатить задолженность американской компании в размере порядка $742 млн.