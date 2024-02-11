«Газпром экспорт» подал иск к «дочке» акционера «Северного потока»

«Газпром экспорт» подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к нидерландской газотранспортной компании Gasunie Transport Services (GTS). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Иск был подан 9 февраля. Подробности дела пока отсутствуют.

GTS является дочерней структурой нидерландской Gasunie, акционера оператора «Северного потока» с долей в 9%. Кроме того, Gasunie — владелец и оператор газотранспортной системы в Нидерландах.

Ранее «Газпром» подавал в суд РФ иски к чешской NET4GAS, «Нафтогазу Украины» и польско-российской компании Europol GAZ, которая владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа».