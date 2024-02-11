Губернатор Дрозденко: Россия и Белоруссия "соберут" IKEA под новым брендом
Россия и Белоруссия создадут коммерческую цепочку по производству и продаже мебели и заместят ушедший шведский бренд «Икея». Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщает сайт регионального правительства.
Глава региона приехал в Минск, где побывал на презентации концерна «Беллесбумпром». Были показаны образцы продукции белорусских мебельных предприятий, которые работали под шведским брендом Икеа.
«У России и Белоруссии есть реальная возможность «собрать» Икею под новым брендом», – сказал Дрозденко.
По его словам, сборка коммерческой системы уже началась и в ней участвует Ленобласть.
После ухода «Икеи» поставщикам, работавшим «под ее зонтиком» не хватало компетенций в логистике и торговле. Однако многие проблемы уже преодолены. Так, белорусы полностью заместили фурнитуру, используя поставки из дружественных государств. Уже выпущены в продажу изделия с привычными инструкциями по сборке мебели.