Две компании выступили против запрета G7 на торговлю российскими алмазами

Производители алмазов предупредили о "чудовищных побочных эффектах" новых санкций против России
Производители алмазов De Beers и ботсванская госкомпания Okavango Diamond обратились с заявлением к "Большой семерке" (США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония), сообщает агентство Reuters.
Компании предупредили, что последствием новых фаз санкций против российских алмазов может быть существенный рост стоимости африканских драгоценных камней.
— <...> для нас действительно важно, чтобы любые вводимые санкции достигали желаемого влияния, не создавая чудовищных побочных эффектов, — подчеркнул генеральный директор De Beers Эл Кук.
В свою очередь В De Beers сообщили, что африканские производителям придется отправлять все свои алмазы в одном направлении для проверки вместо выбора точки назначения. В результате "этические африканские алмазы станут намного дороже".
Напомним, США запретят импорт несортированных алмазов и бриллиантовых украшений из России с 1 марта этого года. Исключения могут допускаться только при выдаче специальных лицензий американских властями.
В Минфине США накануне также заявили, что вводится запрет на ввоз в страну непромышленных алмазов из России массой 1 карат и более с 1 марта 2024 года и массой 0,5 карата и более с 1 сентября.
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