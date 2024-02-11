Две компании выступили против запрета G7 на торговлю российскими алмазами

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Производители алмазов De Beers и ботсванская госкомпания Okavango Diamond обратились с заявлением к "Большой семерке" (США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония), сообщает агентство Reuters.

Компании предупредили, что последствием новых фаз санкций против российских алмазов может быть существенный рост стоимости африканских драгоценных камней.

— <...> для нас действительно важно, чтобы любые вводимые санкции достигали желаемого влияния, не создавая чудовищных побочных эффектов, — подчеркнул генеральный директор De Beers Эл Кук.

В свою очередь В De Beers сообщили, что африканские производителям придется отправлять все свои алмазы в одном направлении для проверки вместо выбора точки назначения. В результате "этические африканские алмазы станут намного дороже".

Напомним, США запретят импорт несортированных алмазов и бриллиантовых украшений из России с 1 марта этого года. Исключения могут допускаться только при выдаче специальных лицензий американских властями.