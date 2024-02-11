Бакальчук рассказала о пользовании платформой Wildberries

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук делает по 5-6 покупок ежедневно в собственном маркетплейсе. Таким образом она не только приобретает вещи для собственных нужд, но и контролирует работу компании. Об этом Бакальчук рассказала на встрече с предпринимателями Иркутской области, передает ТАСС.

Встреча проходила в Иркутске в центре «Мой бизнес». Бакальчук сказала, что ей понравились город и его жители. Она рассказала о своей жизни, о бизнесе и упомянула, что сама является постоянным клиентом Wildberries.

«Я постоянно заказываю — по пять, по шесть раз на дню»,— сказала Бакальчук.

По ее словам, она заказывает товары постоянно и относится к покупкам по принципу «вспомнил — купил». У нее не самый большой процент выкупа, 97%, но, «наверное, самая долгая история и самый большой объем».

При сбоях в работе сервиса гендиректор немедленно выясняет причину. Например, если не оформляется заказ или не списывается оплата, то Бакальчук «начинает ребят спрашивать, что не так».