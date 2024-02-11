Эмират Абу-Даби ведет переговоры о покупке земли у Египта

Эмират Абу-Даби ведет переговоры о покупке и освоении 22 квадратных километров земли премиум-класса на средиземноморском побережье Египта. Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что стоимость сделки может составить 22 миллиарда долларов.

«Переговоры продолжаются. Никакого окончательного решения принято не было», -пишет издание.

По словам экспертов, потенциальная многомиллиардная сделка могла бы поддержать проблемную экономику Египта и помочь смягчить ее валютный кризис.