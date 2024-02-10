Cisco снова уволит сотрудников из-за низкого спроса на сетевое оборудование

Американская компания Cisco Systems в рамках ежегодного финансового отчёта объявит 14 февраля об увольнении части сотрудников ввиду падения спроса на сетевое оборудование, разработчиком которого Cisco является.

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Точных цифр увольняемых сотрудников нет, но анонимные источники, близкие к компании, говорят о возможных 5%, или 4-5 тысячах человек, как было в 2022 году. В настоящее время в Cisco работает чуть менее 85 тысяч человек.