Телекомпанию Николая Дроздова хочет обанкротить налоговая

В отношении телерадиокомпании «АСС-ТВ», совладельцем которой является легендарный телеведущий Николай Дроздов, подан иск о банкротстве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По сведениям Shot, иск в Арбитражный суд Москвы подала налоговая служба. Общая сумма претензий составляет 870 тысяч рублей, 700 тысяч из которых по решению суда от 2020 года должна получить «Телекомпания Петербург» в качестве долга по договору, 170 тысяч рублей — задолженность по налогам и пени.

Телерадиокомпания «АСС-ТВ» занималась производством и продвижением на федеральных каналах научно-популярных программ «В мире животных», «Очевидное — невероятное», «Клуб путешественников» и других. Shot указывает, что один из совладельцев ТРК — легендарный телеведущий Николай Дроздов.

По словам бывшего гендиректора телерадиокомпании Ирины Лапиной, «АСС-ТВ» ничего не снимает с 2018 года, однако компания юридически не ликвидирована.