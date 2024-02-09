Cisco намерена сократить тысячи сотрудников

Американская транснациональная компания по разработке сетевого оборудования Cisco Systems сократит тысячи рабочих мест с целью реструктуризации бизнеса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, компания пока окончательно не определилась с количеством сотрудников, которых коснется увольнение. Ожидается, что Cisco объявит о своем решении на следующей неделе одновременно с публикацией отчета о прибыли и расходах, запланированной на 14 февраля.

Технологические компании Nokia и Ericsson уволили в 2023 году тысячи сотрудников с целью сократить расходы. Amazon, Alphabet и Microsoft провели сокращения в течение последних недель, что могло подтолкнуть Cisco к решению о реструктуризации, считают источники агентства

Ранее Cisco столкнулась с проблемой организации цепочек поставок во время пандемии и сосредоточилась на продвижении в сфере программного обеспечения. Во время предыдущей пресс-конференции компания понизила прогнозы по выручке на весь год из-за снижения спроса на ее сетевое оборудование.