Reuters: Cisco намерена сократить тысячи сотрудников в рамках реструктуризации компании
Американская транснациональная компания по разработке сетевого оборудования Cisco Systems сократит тысячи рабочих мест с целью реструктуризации бизнеса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По их словам, компания пока окончательно не определилась с количеством сотрудников, которых коснется увольнение. Ожидается, что Cisco объявит о своем решении на следующей неделе одновременно с публикацией отчета о прибыли и расходах, запланированной на 14 февраля.
Технологические компании Nokia и Ericsson уволили в 2023 году тысячи сотрудников с целью сократить расходы. Amazon, Alphabet и Microsoft провели сокращения в течение последних недель, что могло подтолкнуть Cisco к решению о реструктуризации, считают источники агентства
Ранее Cisco столкнулась с проблемой организации цепочек поставок во время пандемии и сосредоточилась на продвижении в сфере программного обеспечения. Во время предыдущей пресс-конференции компания понизила прогнозы по выручке на весь год из-за снижения спроса на ее сетевое оборудование.
Cisco выплатила в ноябре 2022 года около $600 млн выходных пособий и других расходов в рамках реструктуризации, уволив 5% сотрудников. Согласно данным на сайте компании, общее число ее специалистов в 2023 году составило 84,9 тыс.