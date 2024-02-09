Умер президент HeadHunter Михаил Жуков

"Компания HeadHunter с глубокой скорбью сообщает о кончине Михаила Жукова, генерального директора с 2008 года по 2022 год и президента компании с марта 2023 года. Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким", - говорится в сообщении.