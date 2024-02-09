Российскую структуру Siemens переименовали

Согласно карточке компании в ЕГРЮЛ, российская структура немецкого технологического производителя Siemens была переименована. Об этом сообщают «Ведомости».

Ранее российская структура называлась ООО «Сименс», однако теперь она получила наименование ООО «Системс». В карточке также указано, что 100% компании все еще принадлежат AG Siemens, хотя российская структура с конца 2021 года пребывает в процессе реорганизации по форме выделения.