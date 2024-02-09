Ресторатор объяснила, почему слишком низкие цены в заведении могут отпугнуть

Ресторатор объяснила, почему слишком низкие цены в заведении должны отпугнуть
Слишком низкие цены в ресторанах пугают россиян. С таким заявлением выступила в эфире радиостанции «Говорит Москва» ресторатор Евгения Качалова.
По словам собеседницы, самым важным аспектом заведения является концепция.
«Если у вас концепция доступная, как "Вкусно и точка", — это определенная модель, которой живет ресторан. Вся история ценообразования формируется затратами, которые несёт ресторан, и концепцией, которую ресторан несет», — подчеркнула Качалова.
Как отметила ресторатор, низкие цены могут заставить посетителей думать, что качество блюд в ресторане не столь высокое. Она подчеркнула, что гости, которые ходят в определенный сегмент, привыкли к определенным ценам.
Ранее «Известия» со ссылкой на результаты исследования «Тинькофф Бизнеса» сообщили, что в 2023 году россияне сделали на 8% больше покупок во всех сегментах розничного офлайн-бизнеса, чем годом ранее. Половина ежемесячных трат граждан, сделанных в офлайн-точках, пришлась на супермаркеты и общепит.