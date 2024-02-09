«Авито» заявила о росте продаж новых приставок и игр

Аналитики «Авито» выяснили, какие приставки и игры пользовались популярностью в 2023 году. Неизменными лидерами продаж остались консоли Sony, Xbox, Nintendo и Steam, а среди игр россияне чаще всего выбирали FIFA 2023, God of War Ragnarok и GTA V.

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Интерес к играм и приставкам среди россиян продолжает расти. Так, в 2023 году продажи консолей на «Авито» выросли на 15 процентов, при этом продажи новых приставок растут более активными темами (+31 процент), нежели бывших в использовании (+11 процентов). Игры для приставок, в свою очередь, покупали чаще на 19 процентов. Вместе с тем, почти в три раза (+199 процентов) увеличились продажи подписок, которые единовременно открывают доступ к большому количеству игр.

Что касается консолей, заметнее всего выросли продажи новых приставок Steam (в 12 раз), наибольший рост пришелся на флагманскую модель Valve Steam Deck. В среднем такая консоль стоила 43,9 тысячи рублей. На втором месте по продажам — Nintendo, рост на 48 процентов. Самая популярная модель марки — Nintendo Switch, в среднем такие консоли можно было купить за 18,1 тысячи рублей. Это на 29 процентов меньше, чем в прошлом году.

На 41 процент увеличились продажи Sony и на 37 процентов — Xbox. У Sony наибольшим спросом пользовались модели PlayStation 4 и 5, а у Xbox — 360, One и Series S. Новую PlayStation 4 можно было купить за 22,5 тысячи рублей (цены снизились на 15 процентов год к году), PlayStation 5 — за 44,1 тысячи рублей (-27 процентов от цены). Xbox 360 в среднем стоила 7,3 тысячи рублей (стали доступнее за год на 16 процентов), Xbox One — 14,4 тысячи рублей (-15 процентов от цены), Xbox Series S — 22,7 тысячи рублей (снижение цены на 16,5 процентов).

По доле продаж в 2023 году лидировали FIFA 2023 (13,5 процента), God of War Ragnarok (4,1 процента) и GTA V (3,7 процента) — топ остался неизменным с прошлого года. По росту продаж на первом месте оказалась God of War Ragnarok — они выросли в 2,5 раза. За ней идет игра UFC 4 (+33 процента), а третье место заняла FIFA 2023, вышедшая в сентябре 2022 года (+30 процентов). Однако несомненным хитом стали игры Hogwarts Legacy и Atomic Heart, вышедшие в начале 2023 года.