Турция возобновила расчеты с РФ за некоторые товары

Банки Турции приступили к приему платежей из России. При этом речь идет о транзакциях по ограниченному списку товаров, пишут «Известия».

Уточняется, что в перечне разрешенных категорий числятся сельхозпродукция, медицина, текстиль, туризм и образование. По словам главы российско-турецкого делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Алексея Егармина, в банках наблюдается неоднозначная ситуация с расчетами.

Он отметил, что трудности могут все еще возникать с Golden Global. Меньше проблем возникает с Ziraat и VakifBank, добавил собеседник. При этом Егармин подчеркнул, что расчеты с двумя последними организациями производятся только по гуманитарным сегментам.

Также отмечается, что все транзакции проводятся в национальных валютах.