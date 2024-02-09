Российским судам разрешили банкротить зарубежные компании с бизнесом в РФ

Российские суды могут ввести процедуру банкротства в отношении иностранных компаний, имеющих тесную связь с РФ. Это возможно при наличии у таких фирм имущества в стране, совершении ими значительного числа сделок в России или ведении бизнеса их бенефициарами в РФ. Об этом говорится в решении Верховного суда, которое приводит «Интерфакс».

В числе других обстоятельств, которые могут указывать на тесную связь зарубежной компании с Россией, — ориентирование коммерческой деятельности фирмы на россиян, наличие граждан РФ среди кредиторов.

Процедура банкротства в отношении зарубежной компании может охватывать все активы должника вне зависимости от страны их местонахождения или распространяться только на имущество в России.