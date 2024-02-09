Центробанк вернулся к засекречиванию отчетов банков

Через полгода после возобновления раскрытия банковской отчетности Центробанк России вернулся к практике засекречивания части данных в 101-й форме банковских балансов. Об этом со ссылкой на материалы регулятора пишет «Коммерсантъ».

Теперь со стороны нельзя оценить объем инвестиций в капитал дочерних и зависимых обществ, а также остатки средств на счетах, где отражены требования к нерезидентам, в том числе заблокированные. По оценкам экспертов, 101-я форма отчетности стала крайне неудобной для анализа, ее информативность ограничена, а новые итерации не анонсируются.

В частности, управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов напомнил, что счета типа «С» и «О», в которых содержатся требования к «недружественным» резидентам, ранее отображались на счете 408. Теперь же они находятся в одном пункте с корпоративным кредитным портфелем. В свою очередь, руководитель группы по оказанию аудиторских услуг компаниям финансового сектора Kept Алексей Колосов отметил, что из новой формы аналитики не смогут понять, где инвестиции в капитал дочерних юридических лиц банков, а где дебиторская задолженность контрагентов по хозяйственным операциям.

Других изменений в отчетности найти не удалось, но издание отдельно отмечает, что регулятор не анонсирует пересмотр формата, данные исчезают без объявлений. В Центробанке назвали случившееся технической правкой. По словам представителя регулятора, такой подход будет действовать как минимум до конца 2024 года.