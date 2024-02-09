В России вырос спрос на отопительное оборудование

В России зафиксирован существенный рост спроса на различные отопительные устройства в декабре 2023 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру».

© Unsplash

К декабрю 2022 года продажи товаров из указанной категории возросли на 9%, отмечают аналитики. Они обратили внимание на то, что спрос существенно увеличился в городах с мягким климатом, а именно в Краснодаре (+32%), Воронеже (+22%) и Ростове-на-Дону (+18%).

В Перми и Челябинске, напротив, наблюдалось снижение популярности обогревателей – на 50% и 44% соответственно. Не столь активно приобретали такие устройства и в Волгограде (–28%), Нижнем Новгороде (–27%) и Омске (–8%).

Специалисты сообщили об увеличении спроса на обогреватели в столице на 16%. В Санкт-Петербурге рост продаж составил 35%, в Екатеринбурге – 24%.