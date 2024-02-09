Минфин предложил увеличить налог на добычу угля

Правительство РФ изучает предложение Минфина об установлении плоской надбавки к ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь в объеме 380 рублей за тонну с 1 апреля и до конца 2024 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на два источника в угольных компаниях.

В Минфине подтвердили, что такое предложение поступило на рассмотрение кабмину.

"Вопрос увеличения НДПИ на уголь для компенсации выпадающих доходов бюджета от отмены экспортной пошлины пока прорабатывается",- сообщили газете в пресс-службе министерства.

Механизм временного увеличения НДПИ использовался в 2023 году, когда с 1 января по 31 марта была введена повышенная ставка в размере 380 рублей для антрацита, коксующегося и энергетического угля. Это принесло в бюджет 30 млрд рублей.

Осенью 2023 года уголь вместе с большинством других товаров попал под гибкую экспортную экспортную пошлину в размере 4-7% в зависимости от курса рубля. С начала 2024 года экспортная пошлина для угля была отменена.

Группа "Сибантрацит" вусловиях отсутствия вывоза антрацита из Новосибирской области на Восток имеет нулевую рентабельность при отгрузках через западные порты, сообщил ТАСС представитель "Сибантрацита".

"Даже часть перевозок через них имеют отрицательную рентабельность, например через порт ОТЭКО. По этой причине "Сибантрацит" вынужден сокращать отгрузку своих новосибирских предприятий (например в феврале на 50% от уровня декабря), а в такой же отрицательной перспективе - рассматривает сокращение добычи", - сказал он, добавив, что применение дополнительной надбавки к НДПИ приведет к еще большему снижению рентабельности и усилит риски остановки предприятий, считает собеседник агентства.