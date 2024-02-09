Продавцы пожаловались ФАС на навязывание условий маркетплейсами

Продавцы маркетплейсов обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить онлайн-площадки на навязывание условий, пишет «Коммерсантъ».

Причиной обращения стал «индекс цен». Как пояснили продавцы, большинство маркетплейсов в 2023 году начали сравнивать стоимость товаров на своей площадке и у конкурентов и присваивать продукции повышенный или пониженный «индекс цен». От этого зависит выдача товара в поиске и его участие в программах лояльности.

Подобная система навязывает невыгодные условия работы, считают продавцы. Цены приходится выравнивать под конкурентов, при этом комиссия и расходы на логистику могут значительно отличаться, отметили они.

В ФАС пообещали рассмотреть обращение и вынести вопрос на обсуждение на ближайшем заседании экспертного совета по развитию конкуренции в IT-области.

До этого работники Wildberries направили коллективную жалобу в прокуратуру на условия труда. Письмо подписали 271 человек.