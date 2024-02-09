За работодателей, недоплачивающих налоги, возьмутся всерьез

Разбираться с зарплатой в конвертах, выплатами ниже МРОТ и подменой трудовых отношений гражданско-правовыми в регионах будут межведомственные комиссии. В соответствии с новым законом о занятости, подписанным президентом в конце 2023 года, они начнут работать с 1 марта. На портале проектов нормативных правовых актов размещен проект правительственного постановления, который определяет порядок создания и деятельности таких комиссий, а также их полномочия. Общественное обсуждение документа завершится 28 февраля.

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Побороть нелегалов

В новом законе о занятости борьбе с нелегальным трудоустройством посвящена целая глава, в которой отдельно оговорена деятельность межведомственных комиссий. Согласно документу, они должны синхронизировать усилия региональных и муниципальных властей, профсоюзов, объединений работодателей, внебюджетных фондов и управлений Роструда для решения этой проблемы.

Ранее был опубликован подзаконный проект приказа Минтруда, определяющий сведения, которые должны будут отправлять налоговики в межведомственные комиссии и территориальные органы Роструда в рамках борьбы с нелегальной занятостью. Нынешний проект постановления Правительства «О межведомственных комиссиях субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости» определяет функционал таких комиссий.

В документе прежде всего указано, что комиссии наделены только координирующими, но не контролирующими полномочиями. При этом в их состав должны входить представители региональной администрации, прокуратуры, МВД, ФНС, Федеральной службы по труду и занятости, государственных внебюджетных фондов, общероссийских объединений работодателей, профсоюзов, а также иных заинтересованных органов власти и организаций.

Задачи и полномочия

Состав комиссии утверждает губернатор региона, заседания ее должны проходить не реже одного раза в полугодие. Правительство определило только одну цель работы таких межведомственных собраний — противодействие нелегальной занятости, при этом поставив перед ними десять задач. Они, например, должны выявлять работодателей, в том числе участников госзакупок, выплачивающих зарплату ниже МРОТ и заключающих с сотрудниками договоры гражданско-правового характера вместо трудовых. Также члены комиссии должны содействовать «формированию единой базы данных по работодателям, у которых выявлены факты нелегальной занятости». Такой реестр будет вести Роструд.

Несмотря на отсутствие контролирующих функций, комиссии наделяют достаточным числом полномочий. Так, они смогут запрашивать у ФНС данные, содержащие в том числе налоговую тайну, сведения о страховых отчислениях у Соцфонда, и направлять подозрительную информацию в контролирующие и правоохранительные органы. На заседаниях комиссии также будут рассматривать случаи, когда желающие сэкономить на налогах работодатели активно сотрудничают с самозанятыми, подменяя трудовые отношения гражданско-правовыми. Под пристальное внимание также попадут предприниматели, заявившие минимальную численность сотрудников, уплачивающие наименьшие суммы НДФЛ и страховых взносов и не представившие отчетность по этим отчислениям. Кроме того, члены комиссий смогут при необходимости лично осматривать рабочие места, а также приглашать на заседания работников, ущемленных в правах, и работодателей, практикующих ненадлежащее оформление трудовых отношений. От комиссий также ждут, что они проанализируют ситуацию с нелегальной занятостью в регионе, подготовят предложения, способные решить эту проблему, а также дадут рекомендации самим работодателям.

Пополнить доходную базу

В стране сегодня достаточно тех, кто платит зарплату в конвертах и уходит от налогов, особенно среди представителей малого и среднего бизнеса, подтвердил первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. При этом он обратил внимание, что во многих случаях это происходит не потому, что предприниматель не хочет платить налоги в полной мере, а просто из-за нехватки средств, так как в противном случае он может просто обанкротиться.

«Проблема существует, но к ее решению нужно подходить очень осторожно. Необходимо изучить, где больше всего таких нарушений, и понять первопричины», — сообщил «Парламентской газете» сенатор.

Межведомственные комиссии в регионах, по его мнению, будут этому способствовать, если с каждым отдельным случаем станут действительно разбираться. При этом он отметил, что подобные комиссии и так уже в той или иной форме существуют в регионах.

«Каждый регион всегда работает над своей доходной базой, так как НДФЛ зачисляется в региональный и местный бюджет. Однако результат деятельности таких комиссий в субъектах разный: кто-то прогрессирует, а кто-то успехов не добивается. Думаю, для того чтобы результаты работы были у всех более-менее прогнозируемые, такая централизация и вводится», — отметил Абрамов.