Компанию по производству монолитных огнеупоров и готовых огнеупорных изделий Allied Mineral Products включили в список «спонсоров войны» на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) республики в Telegram-канале.

По оценке ведомства, фирма продолжает работать с Россией и вести свою деятельность на территории РФ, внося в казну страны «налоги на сотни тысяч долларов».

Незадолго до этого посол КНР в Киеве Фань Сяньжун предупредил украинское руководство, что признание Киевом более десятка китайских компаний «международными спонсорами войны» негативно отразится на отношениях стран. До этого Украина внесла в свой «черный список» 14 компаний из КНР, в том числе нефтегазовые Sinopec Group и CNPC, а также железнодорожную China Railway Construction Corporation. Все они продолжают сотрудничать с Россией, в то время как Пекин не проявляет желания обсуждать с Киевом конфликт на Украине.