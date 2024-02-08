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Еще один кипрский банк закрывает счета россиян

Кипрский банк Hellenic начал закрывать счета гражданам России и их операционным компаниям. Об этом сообщает Main Partner Trust.

Еще один кипрский банк закрывает счета россиян
© dialogos.com.cy

В консалтинговой компании уточнили, что речь идет о счетах россиян, которые имеют «кипрские документы» и проживают на территории государства.

«По нашей информации, на этой неделе "письма счастья" получили сотни россиян. Причины закрытия счетов банк в письмах не уточняет», — говорится в тексте.

Напомним, что до этого решение о закрытии счетов россиян принял Bank of Cyprus. Причиной стала приостановка членства РФ в ФАФТ в феврале 2023 года.

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