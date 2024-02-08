Еще один кипрский банк закрывает счета россиян
Кипрский банк Hellenic начал закрывать счета гражданам России и их операционным компаниям. Об этом сообщает Main Partner Trust.
В консалтинговой компании уточнили, что речь идет о счетах россиян, которые имеют «кипрские документы» и проживают на территории государства.
«По нашей информации, на этой неделе "письма счастья" получили сотни россиян. Причины закрытия счетов банк в письмах не уточняет», — говорится в тексте.
Напомним, что до этого решение о закрытии счетов россиян принял Bank of Cyprus. Причиной стала приостановка членства РФ в ФАФТ в феврале 2023 года.
Рамблер: главные новости