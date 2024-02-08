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Мошенники обманули Apple на 2,5 миллиона долларов

Известный специалист по безопасности преступным путем заработал на компании Apple 2,5 миллиона долларов. Об этом сообщает издание 404Media.

Мошенники обманули Apple на 2,5 миллиона долларов
© Unsplash

Ной Роскин-Фрейзи из компании ZeroClicks был арестован за мошенничество с подарочными картами Apple, мужчину могут приговорить к 20 годам тюрьмы. Сообщается, что Роскин-Фрейзи неоднократно помогал Apple находить уязвимости в гаджетах, в декабре корпорация поблагодарила специалиста за помощь на своем сайте.

Следствие выяснило, что Ной Роскин-Фрейзи вместе с подельником нашел уязвимость в серверной системе Apple. С ее помощью специалист получил доступ к корпоративному VPN компании и обманным путем украл подарочные карты на сумму 2,5 миллиона долларов. Также он смог оформить на себя доставку гаджетов Apple на сумму 100 тысяч долларов.

Уточняется, что специалист разместил заказы в магазинах Apple за 0 долларов, а также бесплатно продлил для них расширенную гарантию. Как правило, Роскин-Фрейзи использовал вымышленные имена, но через систему также оформил гарантию AppleCare для членов своей семьи.

В апреле 2022 года окружной суд Техаса в США приговорил Джейсона Тут-Пьюссана к тюремному заключению и штрафу из-за махинации с подарочными картами Apple. Ущерб Apple составил 1,5 миллиона долларов.

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