Китай отказал в заправке российскому контейнеровозу Moskva

Контейнеровоз Moskva транспортной группы Fesco не может заправиться топливом и моторными маслами в Китае, сейчас компания пытается решить эту проблему, сообщил председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов. RT на русском
«Пока мы сидим, у нас судно Moskva, контейнеровоз, отказали в бункеровке в Китае», — объяснил он. Бизнесмен выразил надежду, что инцидент окажется единичным случаем, а не началом ограничений, связанным, скорее всего, с наступающим китайским Новым годом. Lenta.ru
Контейнеровоз Moskva вошел в состав флота группы Fesco в апреле 2023 года. Дедвейт судна составляет 31 407 тонн, а его грузовая вместимость – 2 471 TEU. Газета.Ru