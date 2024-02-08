Контейнеровозу Moskva отказали в бункеровке в Китае
Контейнеровозу Moskva отказали в бункеровке в китайском порту.
Об этом сообщил председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов в ходе международного форума "Россия 2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса".
"Прямо сейчас, пока мы сидим, у нас судно Moskva, контейнеровоз, отказали в бункеровке в Китае. Мы сейчас решаем текущую проблему", - сказал он.
При этом он уточнил, что отказ в бункеровке связан с российским бенефициаром перевозки.