Миллиардер из списка Forbes отказался от гражданства России

Еще в 1990-е годы Анисимов получил гражданство Доминиканской Республики. В дополнение в декабре 2022 года он стал обладателем паспорта Хорватии, что указано в уведомлении, поданном в Регистрационную палату Великобритании. Lenta.ru

После отказа от гражданства Анисимов въезжает в Россию по бизнес-визе и утверждает, что больше не владеет активами в России. По словам миллиардера, бизнес-визу он получает от компании ООО «Большое Домодедово», которую он, как и Coalco International, передал менеджерам. News.ru