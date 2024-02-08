Банки РФ выступили против введения штрафов за утечки данных клиентов

Российские банки назвали необоснованной идею установить оборотные штрафы в размере до 500 млн рублей за утечку персональных данных клиентов, пишет РБК.

Вместо этого в Национальном совете финансового рынка (НСФР) предложили установить фиксированные штрафы за повторную утечку информации банковских клиентов в 15-30 млн рублей в зависимости от категории данных.

Кроме того, банки призывают ввести ответственность только в случаях, когда утечка произошла из-за нарушений требований информационной безопасности. Они также просят дать год на адаптацию к новым условиям работы.

Соответствующее письмо НСФР совместно с кредитными организациями направили в Банк России, Минцифры РФ и председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову.