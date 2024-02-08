Санкции США тормозят начало поставок газа с проекта «Арктик СПГ-2»

Российская газовая компания «Новатэк» не сможет начать поставки сжиженного природного газа (СПГ) со своего нового проекта «Арктик СПГ-2» в феврале из-за нехватки танкеров класса Arc7. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет «Коммерсантъ».

Отгрузки, утверждают они, стартуют не раньше марта, но точная дата неизвестна. Судно, которое должно поставить на оптовый рынок первую партию топлива, все еще находится на южнокорейской верфи Hanwha Ocean. Путь до «Арктик СПГ-2» займет у него около месяца, а других подходящих танкеров у «Новатэка» нет.

Использовать суда, работающие на пилотном проекте компании «Ямал СПГ», никто не будет, уверены собеседники издания. Там есть свой жесткий график поставок топлива, и если перенаправить танкеры, то возникнут проблемы. В том числе такое решение не в интересах китайских CNPC и SRF, совокупная доля в проекте которых составляет 29,9 процента.

В общей сложности Южная Корея должна поставить «Новатэку» шесть танкеров до конца года, и других судов, скорее всего, компания не получит. Если считать, что суда будут передавать равномерно, то за год на рынок можно будет поставить около двух миллионов тонн СПГ при мощности производственной одной линии 6,6 миллиона тонн.

Измениться ситуация может только в том случае, если китайские инвесторы проекта CNPC и CNOOC добьются отмены санкций США или определенного исключения из них. Однако пока об этом говорить рано, так что рассчитывать «Новатэку» приходится только на свои танкеры.

США утверждают, что намерены «задушить» проект. Помощник госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам энергетики Джеффри Пайатт объяснил, что Вашингтон начал «закручивать гайки».

Санкции, введенные в начале ноября и запрещающие любые операции с «Арктик СПГ-2», в том числе платежи, уже привели к тому, что «Новатэк» не может рассчитывать на продажу в рамках долгосрочных контрактов. При этом три из шести танкеров, строящихся в Южной Корее, должны были принадлежать японскому консорциуму MOL, инвестору проекта, но теперь использовать он их не имеет права. Тем не менее компания рассчитывает договориться с США об исключении и продать их российскому партнеру.