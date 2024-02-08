Societe Generale вдвое сократила связанные с РФ активы

Группа Societe Generale вдвое сократила активы связанные с Россией за прошедший 2023 год. Ее exposure упало на 50% до 900 млн евро к 31 декабря, следует из отчетности Societe Generale. Активы, связанные с Россией и находящиеся под риском, группа оценивает в 300 млн евро, ранее они достигали 500 млн евро. Общие резервы на конец года также сократились вдвое — до 200 млн евро.

Убыток от продажи Росбанка и страхового бизнеса в России «Интерросу» Владимира Потанина (сделка была закрыта 18 мая 2022 года) составил 3,3 млрд евро. При этом после выхода из капитала российского Росбанка и других финансовых активов в стране группа сохранила большой кредитный портфель в России. Так, на начало 2023 кредитный портфель, выданный российским клиентам структурами Societe Generale вне России, составлял почти 2 млрд евро.