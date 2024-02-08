Coca-Cola анонсировала новый постоянный вкус, который получил название Spiced. Он сочетает в себе вкус оригинальной колы, малины и пряностей, следует из сообщения на сайте Coca-Cola.

Производитель разместил таймер с отсчётом времени до старта продаж на официальном сайте. Первым новинка появится в магазинах США и Канады уже через несколько дней. Новый вкус будет доступен в двух вариантах — классический и без сахара. Он выйдет в бутылках и баночках.

Вице-президент Coca-Cola по маркетингу в Северной Америке Сью Линн Ча рассказала CNN, что новый вкус соответствует тенденциям в категории напитков и отвечает предпочтениям потребителей. По её словам, малиновый напиток стал самым популярным в автоматах с газировкой, а пряности сейчас особенно востребованы среди молодёжи.