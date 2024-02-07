Берлин готовится национализировать «дочки» «Роснефти»
Власти Германии предпринимают шаги по национализации дочерних предприятий российской «Роснефти». Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.
Речь идет о нефтяном предприятии Rosneft Deutschland, которое является «дочкой» российской компании.
«Федеральное министерство экономики и энергетики Германии готовится к ее национализации. «Роснефть» в понедельник формально участвовала в соответствующих слушаниях», — говорится в тексте.
Отмечается, что прошедшее разбирательство являлось формальной процедурой, которую Берлин хотел соблюсти перед началом процесса национализации. При этом источники издания сообщили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
Напомним, что «Роснефть» дважды подавала иск в суд Германии против передачи своих дочерних предприятий под внешнее управление страны. Каждый из них был отклонен. Также не дала результата апелляция.