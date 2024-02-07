СПБ банк договорился о разблокировке части клиентских активов

СПБ банк договорился с некоторыми дружественными контрагентами о разблокировке клиентских активов объемом $15,78 млн, говорится в сообщении на сайте банка.

"Сумма будет получена в рублевом эквиваленте и распределена между участниками торгов (брокерами) пропорционально обязательствам перед ними. Далее каждый участник торгов самостоятельно определит порядок распределения полученных денежных средств среди своих клиентов", - пояснили там.

В объем $15,78 млн разблокированных активов клиентов СПБ банка вошли денежные средства в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге. Объем этой валюты составил 1,44 млрд рублей по курсу конвертации вышестоящим контрагентом на 31 января 2024 года.

Также отмечается, что СПБ банк продолжает переговоры с остальными контрагентами из дружественных юрисдикций.