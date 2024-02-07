Bloomberg: российские банки обменивали золото на валюту в обход санкций

Российские банки обходили запрет на ввоз в страну долларов и евро, обменивая золото на наличные в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Турции. Об этом написал Bloomberg со ссылкой на отчет компании Sayari, занимающейся финансовыми расследованиями.

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США запретили экспорт, реэкспорт, продажу и поставку в Россию долларовых банкнот в марте 2022 года, вскоре после начала военной спецоперации России в Украине. В отчете Sayari говорится, что в первом квартале 2023 года финансовые учреждения, в частности Ланта-банк (в санкционном списке США с февраля 2023 года) и Витабанк (находится только под украинскими санкциями), импортировали в Россию наличные евро, доллары и дирхамы ОАЭ на сумму более $82 млн.

Sayari проанализировала данные о российской торговле из коносаментов, в которых обычно указывают имена импортера и экспортера, а также другие детали поставок. Всего Sayari нашли 21 поставку валюты в адрес российских банков. Даты в описании поставок обычно плюс-минус совпадали с последующими отгрузками золота в адрес отправителей банкнот. Сделки проходили через сеть посредников, говорится в отчете. Кто был конечным получателем валюты и связаны ли они с российскими организациями, находящимися под санкциями, установить не удалось.

Bloomberg не смог самостоятельно подтвердить эти сведения, также неясно, продолжают ли сейчас банки использовать схему «золото за наличные». Frank Media направили запрос в Ланта-банк и Витабанк.

По данным Sayari, российские банки продолжали поставлять золото в обмен на банкноты как минимум до июля или августа 2023 года, заявил Захарий Тварозна, старший аналитик фирмы. По его словам, помимо ОАЭ и Турции, поставки золота, похоже, распространялись на Гонконг.